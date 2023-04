Coupe d'Italie: Juve et Inter se neutralisent (1-1) en demie aller

La Juventus et l'Inter Milan se sont neutralisées (1-1) mardi en demi-finale aller de Coupe d'Italie lors d'un match conclu dans la confusion avec l'égalisation in extremis des Milanais sur penalty et l'exclusion dans la foulée du buteur Romelu Lukaku. La Juve pensait avoir fait le plus dur en ouvrant la marque par Juan Cuadrado, à la réception d'un centre d'Adrien Rabiot, à sept minutes de la fin du temps réglementaire (83e) de ce match jusqu'ici plaisant et équilibré.

Mais l'Inter a arraché l’égalisation dans le temps additionnel sur un penalty consécutif à une main involontaire du défenseur bianconero Gleison Bremer. Lukaku ne s'est pas fait prier pour égaliser (90+5e). L'attaquant belge a toutefois été averti immédiatement par l'arbitre, après avoir célébré son but face à la tribune des supporters turinois, le doigt sur la bouche. Un second carton jaune synonyme d'exclusion pour "Big Rom", déjà averti un peu plus tôt pour un excès d'engagement (80e) et sorti furieux de la pelouse. Cuadrado et le gardien de l'Inter Samir Handanovic ont été également exclus après le coup de sifflet final après une nouvelle échauffourée.

Jusqu'à ce final incandescent, chaque équipe avait eu les occasions pour faire basculer la rencontre, réédition de la finale de l'édition 2022 remportée par l'Inter (4-2 a.p.). Les plus belles avaient été pour Angel Di Maria d'entrée (4e) et pour Dusan Vlahovic sur deux têtes (38e, 47e) côté turinois, pour Marcelo Brozovic (33e) et Henrikh Mkitaryan (64e) côté nerazzurro. "Le résultat me semble plutôt juste, ils ont eu des occasions, nous aussi. Dommage parce que, à vingt secondes de la fin, c'était une situation évitable", a estimé l'entraîneur bianconero Massimiliano Allegri, évoquant le penalty concédé par son équipe.

Tout se jouera donc au retour, le 26 avril à San Siro, entre les deux favoris. L'autre demi-finale, dont la manche aller a lieu mercredi, oppose deux outsiders, la Cremonese, lanterne rouge de Serie A, et la Fiorentina.