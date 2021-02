Coupe du Roi: le Barça qualifié pour les demi-finales après un match complètement fou à Grenade

Longtemps mené au score, le FC Barcelone s’est offert une place en demi-finale de la Coupe du Roi en battant Grenade après prolongations 5 buts à 3, mercredi en Andalousie, grâce à un doublé de Jordi Alba.

Sur une passe décisive d’Antoine Griezmann, l’arrière gauche, auteur d’un doublé (88e et 113e), a délivré son équipe au terme d’un match renversant.

Menés par le club andalou 2 buts à 0 jusqu’à la 88e, les hommes de Ronald Koeman ont inscrit deux buts en moins de quatre minutes (Escandell, contre son camp, 88e et Jordi Alba, 92e) dans le temps réglementaire. Messi et Griezmann ont tous les deux joué un rôle important dans l’égalisation.

Très en forme, l’international français, auteur d’une magnifique tête (100e), a permis à son équipe de reprendre l’avantage sur Grenade, jusqu’au penalty de Vico (3-3, 102e).

Le Néerlandais De Jong a lui aussi marqué à la 107e, inscrivant à l’occasion son cinquième but depuis le début de l’année pour le Barça.

Côté andalou, les deux buteurs Kenedy (33e) et Soldado (47e) ont bénéficié de ballons perdus par les Catalans pour ouvrir le score. Samuel Umtiti, qui a laissé filer la balle au profit du Brésilien de Grenade en première période, n’a pas réussi non plus à rattraper Soldado. Un match compliqué pour le Français.

Un peu plus tôt de la soirée, Roger Marti a délivré Levante à la dernière minute des prolongations (120e), grâce à une passe de José Luis Morales, offrant ainsi à son équipe, son ticket pour les demi-finale, pour la deuxième fois de son histoire, en battant Villarreal, mercredi, à Valence (1-0).

Le club de Paco Lopez n’avait pas accédé à ce stade de la compétition depuis 1935.

Levante a pu compter sur son solide gardien, Dani Cardenas, qui a su éviter les nombreux tirs des joueurs adverses tout au long de la rencontre.

Malgré une domination en début de match et de nombreuses occasions d’ouvrir le score, les hommes d’Unai Emery n’ont pas réussi à venir à bout des joueurs valenciens.

Le quatrième quart de finale opposera jeudi le Betis Séville à l'Athletic Bilbao. Le tirage au sort pour les demi-finales aura lieu vendredi.

Résultats des quarts de finale:

Mardi:

Almería (D2) - (+) Séville 0 - 1

Mercredi:

(+) Levante - Villarreal 1 - 0 a.p.

Grenade - (+) Barcelone 3 - 5 a.p.

Jeudi:

(21h00) Betis Séville - Athletic Bilbao

NDLR: (+) désigne l'équipe qualifiée pour les demi-finales