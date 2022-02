Coupure de courant, plus d'internet, menaces: ce joueur français se sent en danger dans son club turc

Le club turc de Giresunspor, au bord de la mer Noire au nord-est du pays, a démenti mercredi les affirmations de son milieu de terrain franco-sénégalais Younousse Sankharé, qui assure que le président du club l'a menacé verbalement.

"Les informations et allégations infondées publiées par certains médias et sur les réseaux sociaux concernant notre footballeur Younousse Sankharé ne reflètent pas la vérité", s'est défendu le club dans un communiqué. Sous contrat avec Giresunspor depuis août dernier, l'ancien international sénégalais a affirmé au journal L'Equipe ne plus se sentir "en sécurité" depuis un échange téléphonique lundi avec le président du club, Hakan Karaahmet, au cours duquel ce dernier aurait menacé de "divulguer son adresse aux supporters". Il affirme par ailleurs au quotidien sportif qu'on lui a "enlevé l'électricité et internet dans (son) logement".

Selon son agent, cité par L'Equipe, la direction du club, 16e du classement à un point du premier relégable, souhaitait se séparer de Younousse Sankharé lors du mercato d'hiver qui s'est achevé mardi soir en Turquie. Le joueur, qui a peu joué depuis le début de la saison, déplore pour sa part avoir été "mis de côté" dès les premiers matches. Le milieu de terrain de 32 ans né à Sarcelles (Val-d'Oise) a débuté sa carrière professionnelle au Paris-SG, son club formateur, avant d'écumer les clubs français (Reims, Valenciennes, Dijon, Guingamp, Lille, Bordeaux), puis d'aller jouer au CSKA Sofia et au Panathinaikos d'Athènes.

Contactés mercredi par l'AFP, le joueur ainsi que son avocat et son agent n'avaient pas répondu dans l'immédiat.