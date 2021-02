Course contre-la-montre pour Axel Witsel: "Dans 2 semaines, le vrai travail pourra commencer" (vidéo)

Opéré au tendon d'Achille du pied gauche, Axel Witsel a entamé sa rééducation fin janvier. Le Diable Rouge s'était blessé le 9 janvier lors d'un match de Bundesliga avec son club du Borussia Dortmund face à Leipzig. Il a été opéré deux jours plus tard par le Docteur Geert Declercq à Anvers, membre aussi de l'équipe médicale des Diables Rouges. Malgré une nécessaire rééducation de six mois, Axel Witsel entame une course contre-la-montre pour tenter d'être tout de même à l'Euro qui doit débuter le 11 juin.

Depuis deux bonnes semaines, le Diable Rouge a commencé sa revalidation, avec une bottine en guise de plâtre. Dans une interview accordé à Dortmund TV, il explique qu'il devrait en être débarrassé dans deux semaines. "Pour le moment je m’entraîne presque tous les jours de la semaine, un peu plus de deux heures. Je fais des étirements et des assouplissements et puis je travaille tout ce que je peux pour l’instant avec la bottine au pied. Je ne peux pas encore faire du cardio. Ce sera pour dans deux semaines quand je n’aurai plus cela au pied, et là, le vrai travail pourra commencer", a-t-il déclaré en se montrant optimiste.

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce samedi 13 février ?