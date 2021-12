Covid-19: annulation de Tottenham-Rennes en C4, faute de reprogrammation possible

La rencontre de Ligue Europa Conférence entre Tottenham et Rennes, prévue jeudi à Londres et reportée en raison de cas de Covid-19 au sein de l'équipe anglaise, n'a pu être reprogrammée et doit donc être annulée, a annoncé samedi l'UEFA.

"Malheureusement, et malgré tous les efforts, une solution qui pourrait convenir aux deux clubs n'a pas pu être trouvée", a indiqué un porte-parole à l'AFP, précisant que le résultat de ce match de groupe serait déterminé par son instance de contrôle et de discipline.

Rennes, leader du groupe, est déjà qualifié pour les 8e de finale, Tottenham devait l'emporter pour ravir la 2e place, synonyme de barrages, à Vitesse Arnhem.

Le club londonien devrait perdre la rencontre 3-0 sur tapis vert, comme le prévoit le règlement UEFA des compétitions européennes, adapté à la pandémie depuis la saison 2020-21.

C'est le cas pour un forfait lié au Covid si une équipe ne peut aligner "au moins treize joueurs" dont un gardien de but, parce qu'une grande partie de son effectif est malade ou en quarantaine, ou si elle est jugée "responsable du non-déroulement d'un match".

Dans un communiqué, le Stade Rennais F.C. "prend acte" de la décision de l’Uefa. "Faute de report possible, la rencontre d’Uefa Europa Conference League, Tottenham/SRFC n’aura pas lieu. Dans le respect des règlements, le club attend désormais la décision définitive de l'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'Uefa qui se réunira la semaine prochaine", fait savoir le club breton.

De son côté, Tottenham reprend le communiqué de l'UEFA, précisant simplement que le club continuera "d'informer ses supporters de l'évolution de la situation".

Signe que l'actuelle flambée de coronavirus rattrape le football européen, huit joueurs et cinq membres du staff ont été testés positifs au Covid-19 à Tottenham, tandis que Leicester a dû se rendre à Naples en Ligue Europa sans sept de ses joueurs.

L'UEFA avait dû annoncer jeudi matin le report de la rencontre, contraignant les Rennais à prendre le chemin du retour après un déplacement inutile.

Trouver une date de report s'annonçait compliqué, Tottenham ayant six rencontres domestiques à disputer d'ici au 28 décembre. Une défaite sur tapis vert entraînerait l'élimination du club londonien de la Ligue Europa conférence.