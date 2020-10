Covid-19: Ronaldo non convoqué par la Juventus contre Barcelone en C1

La star portugaise de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo, en quarantaine depuis deux semaines après des tests positifs au Covid-19, est de nouveau absent de la liste des joueurs convoqués pour le choc contre Barcelone, mercredi soir en Ligue des champions.

L'attaquant de 35 ans, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, a dépassé le temps de quarantaine minimum de dix jours mais avait besoin d'un test négatif, au plus tard d'ici mardi soir, veille du match, pour espérer retrouver son rival de toujours, Lionel Messi.

Les retrouvailles entre les deux légendes sont reportées au match retour, le 8 décembre en Catalogne.

Le joueur et son club ont attendu en vain mardi l'indispensable test négatif.

Selon la télévision portugaise TVI, CR7 a déjà effectué 18 tests au Covid-19 depuis qu'il a été testé positif avec la sélection portugaise.

Le quintuple ballon d'Or, qui ne présente pas de symptômes, vit à l'isolement dans son domicile turinois d'où il diffuse sur les réseaux sociaux des images le montrant en train de se maintenir en forme.

"Je me sens bien et en bonne santé. Allez la Juve", a-t-il écrit mercredi dans un premier message adressé à ses plus de 240 millions d'abonnés sur Instagram.

Il a ensuite ajouté un second message en lettres capitales: "Le PCR c'est des conneries" ("PCR IS BULLSHIT"), avant de le retirer après l'avoir laissé 90 minutes.

Le match contre Barcelone (coup d'envoi à 21h00/20H00 GMT) est le quatrième que va manquer le Portugais, désormais espéré par son club pour la prochaine rencontre de championnat, dimanche contre La Spezia.

La double confrontation entre la Juve et le Barça, en phase de groupes de la C1, constitue le premier face-à-face entre Ronaldo et Messi depuis les clasicos de la Liga, à l'époque où le Portugais jouait au Real Madrid (jusqu'en 2018).

Le défenseur Leonardo Bonucci, incertain, figure en revanche dans la liste des convoqués publiée par le club bianconero sur son site internet à quelques heures du coup d'envoi de Juventus-Barcelone.