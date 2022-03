Cristiano Ronaldo l'a-t-il influencé ? L'échange entre CR7 et Tom Brady qui intrigue les internautes (vidéo)

Tom Brady est revenu sur sa position. Le joueur de football américain sera finalement bien de la partie la saison prochaine, mettant au placard son idée de retraite, 40 jours après avoir annoncé la fin de sa carrière. Une position annoncée 24h après avoir rencontré Cristiano Ronaldo, dont la carrière approche plus de son terme que de son commencement.

Les deux hommes ont échangé quelques mots sur la pelouse d'Old Trafford, où Brady s'était déplacé. Et un échange a suscité la curiosité. "T'as terminé, non ?", a lancé CR7. Surpris, Bardy a alors hésité et répondu "probablement". Il annonçait finalement son intention de continuer à jouer le lendemain. Certains y voient un lien et une influence du joueur portugais.