Cristiano Ronaldo a 36 ans: le Portugais dresse un premier bilan de son INCROYABLE carrière (photo)

Cristiano Ronaldo a fêté hier ses 36 ans.Le Portugais a commencé sa carrière il y a de cela 20 ans, enchaînant titres collectifs et individuels, devenant de ce fait l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Sur Instagram, Ronaldo a cependant, pour la première fois, évoqué une fin de carrière. En quelque sorte.

Cristiano Ronaldo a donc 36 ans. La légende du football portugais tentera de fêter ce cap ce soir à 18h face à la Roma, qui affrontera une Juventus en retrait depuis le début de la saison.

Hier, Ronaldo a célébré son anniversaire en famille, alors que les règles liées à la crise sanitaire continuent d'être respectées. Sur Instagram, le joueur a partagé une belle photo de famille, légendée par un joli texte de circonstance. "36 ans, c'est incroyable. J'ai l'impression que tout a commencé hier, mais ce voyage est déjà rempli d'aventures et d'histoires à raconter. Mon premier ballon, mon premier but... Le temps file !", a écrit Ronaldo.

Il s'est ensuite souvenu de toute sa carrière jusqu'ici. "De Madère à Lisbonne, de Lisbonne à Manchester, de Manchester à Madrid, de Madrid à Turin... J'ai donné tout ce que j'avais, je ne me suis jamais relâché et j'ai toujours essayé de vous montrer la meilleure version de moi-même. En retour, vous m'avez donné votre amour et votre admiration, votre présence et votre soutien inconditionnel. Pour tout cela, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je n'aurais pas pu le faire sans vous", peut-on lire dans son post Instagram.

Il a ensuite évoqué, rapidement, le poids de l'âge. "Je ne peux pas vous promettre de faire cela encore 20 ans", a écrit Ronaldo. "Mais je vous promets que, aussi longtemps que je serai sur le terrain, vous ne recevrez jamais autre chose que 100% de mon énergie. Merci encore pour votre soutien et vos messages. Cela compte beaucoup pour moi, vous avez une place à part dans mon coeur", a-t-il conclu.

Cristiano Ronaldo a encore quelques belles pages d'histoire à écrire.