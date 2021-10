Cristiano Ronaldo explose un autre record de Lionel Messi

Cristiano Ronaldo ne s'arrêtera donc jamais de battre des record. Le Portugais de 36 ans vient encore de battre un record détenu par son éternel rival Lionel Messi.

Pour une fois, il ne s'agit pas d'un record sur le terrain. Bien que le quintuple Ballon d'Or soit habitué des prestations cinq étoiles et des buts marqués à la pelle, c'est sur le terrain des réseaux sociaux que CR7 s'est imposé cette fois.

Ce jeudi 28 novembre, Cristiano Ronaldo publiait une photo sur sa page Instagram pour annoncer que sa compagne Georgina Rodriguez (27 ans) était enceinte de jumeaux.

La nouvelle a été accueillie avec beaucoup de tendresse et n'a pas manqué de faire réagir les fans de la star portugaise. Après quatre jours, la publication a été "likée" plus de 30 millions de fois, pulvérisant la précédent record du nombre de like pour une publication d'un sportif qui était jusqu'ici détenu par Lionel Messi.

L'Argentin s'était emparé de ce record particulier avec une publication qui a atteint 22 millions de "likes", annonçant son transfert au Paris-Saint-Germain cet été.

Sur le plan sportif, Ronaldo continue de montrer l'excellent joueur qu'il est avec un but et une passe décisive contre Tottenham ce week-end.