Cristiano Ronaldo bat un nouveau record en Serie A

La Juventus n'a pas manqué sa reprise en championnat, en s'imposant 0-2 à Bologne lundi lors de la 27e journée de Serie A, la première disputée intégralement depuis que le championnat a repris après les trois mois d'interruption causés par la pandémie de coronavirus.

Battue aux tirs au but par Naples mercredi dernier en finale de la Coupe d'Italie, la Juve a été mise sur orbite par Cristiano Ronaldo, qui a ouvert le score sur penalty à la 23e minute, après une faute sur De Ligt. Paulo Dybala a porté la marque à 0-2 d'un tir dans la lucarne à la 36e minute que les Turinois ont finie à dix, Danilo étant explusé dans le temps additionnel.

Avec son but, CR7 est devenu le meilleur buteur portugais en Serie A. Il devance Rui Costa, ancien meneur de jeu de la Fiorentina (1994-2001) et de l'AC Milan (2001-2006). Ronaldo possède déjà le meilleur total de buts inscrits par un joueur portugais en Angleterre (avec Manchester United) et en Espagne (avec le Real Madrid). Enfin, Ronaldo a battu son record de buts en Serie A cette saison avec 22 réalisations, contre 21 la saison dernière alors qu'il reste 11 matchs à jouer à la Vieille Dame, leader avec provisoirement quatre points d'avance sur la Lazio Rome, qui affrontera l'Atalanta mercredi à Bergame.