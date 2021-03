Critiqué après l'élimination de la Juventus, Cristiano Ronaldo répond sur Instagram (photo)

Cristiano Ronaldo, principale cible des critiques en Italie après l'élimination de la Juventus en huitièmes de finale de la Ligue des champions, est sorti samedi de son silence pour assurer que les "vrais champions ne se brisent jamais".

"Plus important que le nombre de chutes que tu connais dans la vie est de savoir à quelle vitesse et avec quelle force tu te relèves", écrit la star portugaise dans un message en anglais adressé à ses près de 270 millions d'abonnés sur Instagram. "Nous sommes déjà concentrés sur Cagliari (dimanche) dans la bataille en Serie A, sur la finale de la Coupe d'Italie (en mai contre l'Atalanta, NDLR) et tout ce que nous pouvons encore réussir cette saison", poursuit CR7, en tête du classement des buteurs du Championnat d'Italie (20 buts).



"L'histoire ne peut pas être effacée, elle s'écrit chaque jour avec résilience, esprit d'équipe et beaucoup de travail. Ceux qui ne le comprennent pas n'auront jamais la gloire et le succès", conclut Ronaldo, dans ce qui ressemble à une réponse aux critiques dont il a été la cible au lendemain de l'élimination de la Juve contre le FC Porto mardi. La Juve a subi sa troisième élimination prématurée (Ajax Amsterdam en quarts en 2019, Lyon en huitièmes en 2020) pour la troisième saison du Portugais en bianconero, relançant des interrogations sur son avenir alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2022.



Son entraîneur Andrea Pirlo a pris sa défense à l'occasion d'une conférence de presse à la veille du match à Cagliari, comptant pour la 27e journée de Serie A. "C'est normal qu'il y ait des rumeurs parce que c'est le personnage le plus important du football mondial avec Messi, mais rappelons-nous qu'il a toujours été bon, en marquant plus de 90 buts (92 en 121 rencontres depuis son arrivée en 2018, toutes compétitions confondues, NDLR)", a souligné Pirlo. "Il est déçu, comme toute l'équipe, mais il va bien, il a récupéré pour jouer" dimanche, a ajouté l'entraîneur.