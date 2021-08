Cristiano Ronaldo est en colère. Le joueur portugais, cité depuis hier dans son ancien club du Real Madrid, mais aussi au PSG ou à Manchester City, n'apprécie pas les rumeurs qui le concerne. Il l'a clairement fait savoir dans un post où il demande à tous de ne plus lancer de telles rumeurs.

"Ceux qui me connaissent savent à quel point je me concentre sur mon travail, mais je dois me positionner", lance d'emblée le quintuple Ballon d'Or. "Plus que l'irrespect envers moi, comme joueur et comme personne, la façon dans mon avenir est couvert dans les médias est irrespectueux envers les clubs, leurs joueurs et leurs staffs".

Il a ensuite mis fin à la principale rumeur, qui le renvoyait à Madrid. "Mon histoire au Real est déjà écrite, elle est dans la légende. Dans les mots et dans les chiffres, avec des trophées, des titres et des unes. Elle est dans le musée du Bernabeu et dans les mémoires de chaque fan de ce club. Bien plus que cela, je me souvient de la profonde affection et du respect des supporters. Je le chérirai toujours. Je sais que les vrais supporters du Real Madrid m'auront toujours dans leur coeur".

Il a ensuite chargé les médias. "Il y a eu de nombreuses rumeurs évoquant l'intérêt de nombreux clubs, dans de nombreux championnats. Mais personne n'a cherché à connaître la vérité", regrette le Portugais. "Je brise le silence pour dire que je ne peux pas laisser les gens utiliser mon nom. Je reste concentré sur ma carrière, sur mon travail. Le reste, ce ne sont que des paroles".

Un coup de gueule très rare dans le chef du génie de Turin.