Jeunesse éternelle: Cristiano Ronaldo flashé à une vitesse impressionnante contre West Ham

L'âge n'est qu'un chiffre pour Cristiano Ronaldo. A 36 ans, l'attaquant portugais a brillé une fois de plus par sa forme athlétique.

Le quintuple Ballon d'Or a été le joueur le plus rapide du dernier match de championnat anglais entre son équipe Manchester United et West Ham. Il a affiché une pointe de vitesse de 32,51 km/h qui prouve qu'il n'a rien à envier aux joueurs les plus rapides de la planète. Ni aux meilleurs buteurs, puisque la superstar portugaise affiche déjà 4 réalisations en 3 matchs sous le maillot des Red Devils.