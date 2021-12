Cristiano Ronaldo a mis en ligne une vidéo jeudi dans laquelle il dévoile le sexe de ses deux bébés dont la naissance est prévue au printemps 2022. Sa compagne Georgina Rodriguez et lui avaient annoncé la nouvelle en octobre dernier.

La superstar portugaise Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez ont annoncé le 28 octobre dernier qu'ils attendaient des jumeaux. Ce jeudi, le couple a annoncé le sexe de leurs enfants à venir dans une vidéo postée sur le compte Instagram du joueur de Manchester United.

Ce sont les quatre premiers enfants de la star portugaise qui ont révélé la nouvelle: ils accueilleront bientôt un petit frère et une petite sœur. Ils ont, pour cela, percé deux ballons contenant des confettis bleus pour l’un, roses pour l’autre. Leur naissance est prévue pour le printemps 2022.

Il s’agira des deuxième et troisième enfants du couple, après la naissance d'Alana Martina en 2017. Ronaldo avait déjà trois autres enfants avant de rencontrer Georgina: Cristiano Ronaldo Junior (né en 2010) et des jumeaux Eva et Mateo (nés en 2017).

Le quintuple Ballon d'or avait confié son désir d’avoir sept enfants, dans une interview à France Football en 2017. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, mannequin argentin, sont en couple depuis décembre 2016.