Cristiano Ronaldo fracasse le téléphone d'un fan et est suspendu pour un championnat qu'il ne jouera pas

Cristiano Ronaldo, qui vient de rompre son contrat le liant à Manchester United, a appris une mauvaise nouvelle hier. Le Portugais en effet été sanctionné pour un geste, réalisé le 9 avril lors d'une défaite à Everton. CR7 avait alors frappé le téléphone d'un fan, qui avait été détruit dans l'aventure.

La FA a décidé d'agir en le sanctionnant, et assez lourdement. En effet, le Portugais a hérité de 2 matchs de suspension et de 58.000 euros d'amende. Il a été jugé responsable d'un geste inapproprié et violent. Rappelons qu'il ne devrait pas rester en Angleterre, ce qui veut dire que sa suspension ne sera effective que s'il reste dans le pays en janvier.