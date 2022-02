Cristiano Ronaldo gagnerait 460.000 euros à chaque publication Instagram grâce... à des faux abonnés

Le journal anglais The Sun, rapporte que Cristiano Ronaldo gagnerait environ deux millions euros pour chaque publication sponsorisée qu'il poste sur son compte Instagram.

The Sun rapporte que le Portugais -qui est la personne la plus suivie du réseau social- compterait 92 millions de faux comptes parmi ses 400 millions d'abonnés. Ainsi, nos confrères anglais ont calculé que 92 millions représente 23% de l'ensemble des 400. La superstar du ballon rond toucherait dès lors 460.000 euros grâce à ces faux comptes (23% de deux millions d'euros).

Le terme de "faux compte" est très rependu sur les réseaux sociaux. Cette pratique permet aux influenceurs de gonfler le nombre de leur abonnés et ainsi faire croire qu'ils touchent une plus grande audience et ainsi demander des prix plus élevés aux marques qui veulent travailler avec eux.

Ronaldo n'est pas le seul (loin de là) à utiliser ces "faux followers". Cette pratique est répandue chez énormément de comptes, de sportifs ou pas. Chez les footballeurs, The Sun a dressé un tableau du top 10 des joueurs qui gagneraient le plus d'argent grâce à ces faux comptes ainsi que le pourcentage qu'ils représentent dans leur nombre total d'abonnés.

Le top 3 de ce classement insolite est dominé par Cristiano Ronaldo suivit de Lionel Messi et de Neymar. Les deux meilleurs joueurs de ces dix dernières années compterait chacun 23% de "faux" abonnés.

Tous ces chiffres relèvent d'estimations et sont indiqués en Livres sterling. Afin d'obtenir les chiffres en euros, il faut multiplier ces sommes par 1,2.