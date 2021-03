Il avait été écarté par la police: le très joli geste de Cristiano Ronaldo pour un jeune fan luxembourgeois (vidéo)

Hier soir, le Portugal est allé s'imposer 1-3 au Luxembourg. Une victoire lors de laquelle Cristiano Ronaldo a inscrit son 103ème but en sélection. Le quintuple Ballon d'Or était un peu l'attraction de la semaine au Luxembourg, de nombreux fans ayant fait le guet devant l'hôtel portugais pour obtenir un autographe.

Le journal L'Essentiel était présent pour filmer la scène. A la sortie de Ronaldo, on aperçoit un jeune garçon foncer vers le joueur. Rapidement, la police parvient à le canaliser et à le sortir de la zone. Mais Ronaldo, lui, n'a pas voulu l'ignorer et a finalement écarté les policiers pour signer le maillot du jeune enfant. Un très beau geste salué depuis lors sur les réseaux sociaux.