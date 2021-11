Cristiano Ronaldo pourrait déjà quitter Manchester United à la fin de la saison

Manchester United est actuellement à la 6e place de la Premier League soit en dehors des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Nos confrères anglais du journal The Express avancent que si jamais ManU termine la saison hors des places qualificatives, Cristiano Ronaldo pourrait demander à quitter le club.

Le Portugais possède de nombreux records en Ligue des Champions, compétition dans laquelle il arrive toujours à se sublimer et n'envisagerait pas du tout de jouer en Europa League.

Pour éviter ce scénario, les Red Devils devront faire de meilleurs résultats pour remonter au classement. Les Mancuniens pointent déjà à 9 points du leader Chelsea.

Lorsqu'il a rejoint le club cet été en provenance de la Juventus, CR7 avait annoncé son désir de rester trois ou quatre ans dans son club, rappelle The Express.

Pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Manchester United pourrait décider de se séparer de son entraineur Ole Gunnar Solskjaer de plus en plus poussé vers la sortie par les fans et anciens joueurs.