Des millions d'euros à la poubelle: Cristiano Ronaldo privé d'un gros bonus à Manchester United

Cristiano Ronaldo voudra sans aucun doute oublier cette saison au plus vite. Le Portugais n'a pu porter son équipe en Ligue des Champions, pas plus qu'en coupes nationales. En championnat aussi, les espoirs de titre se sont envolés. Les Red Devils n'ont, en réalité, plus grand-chose à espérer de cette fin de parcours.

Une mauvaise nouvelle sportive, mais aussi financière pour CR7. Le Portugais va en effet se voir priver d'un gros bonus de 6 millions d'euros, selon les informations du Sun. Un montant qui aurait dû être payé au joueur si le club gagnait un trophée cette saison, ce qui ne sera pas le cas. Ce genre de bonus devait faciliter l'arrivée de Ronaldo, en réduisant son salaire fixe. Il touchera en revanche celui accordé au meilleur buteur du club sur la saison.