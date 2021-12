Il ne l'oubliera jamais: Cristiano Ronaldo raconte une anecdote émouvante au sujet de son ancien coach (vidéo)

Cristiano Ronaldo se souvient très bien de ses années aux côtés de Sir Alex Ferguson, lors de son premier passage chez les Red Devils. Dans une interview partagée, le Portugais est revenu sur une histoire émouvante pour remercier son ancien mentor.

Le respect entre Cristiano Ronaldo et Sir Alex Ferguson est bien connu. Les deux hommes se sont côtoyés à Manchester United, lorsque le Portugais devenait réellement une superstar du football mondial.

Dans une interview partagée, Cristiano Ronaldo s'est confié sur ses souvenirs de son ancien coach. Pour l'attaquant, il faut retenir ce qu'il a fait bien au-delà du sportif. Pour l'illustrer, il a raconté une histoire datant de nombreuses années. "Je me souviens qu'un jour, mon papa était à l'hôpital et je me sentais très mal. J'ai donc été voir Ferguson et je lui ai parlé de cela. Il m'a répondu 'Cristiano, cela n'a aucune importance. Prend deux ou trois jours pour aller voir ton papa'", raconte le Portugais dans Inside View, visiblement ému.

"Nous avions des matchs difficiles à jouer, j'étais un joueur clé. Il m'a dit 'Ce sera difficile parce que nous avons de gros matchs, mais je comprends ta situation et je te laisse aller voir ton père'. Pour moi, ce sont les choses les plus importantes, bien plus que de gagner la Ligue des Champions, la Premier League, les coupes ou autres. Je me dois de l'apprécier, parce que tout ce qu'il m'a dit qu'il ferait, il l'a fait", a poursuivi Ronaldo.

En réaction, Sir Alex Ferguson a révélé qu'il ne refusait jamais de telles demandes. Le tout après une expérience traumatisante. "Un jour, un jeune homme est venu dans mon bureau. C'était un jeudi et il m'a demandé d'avoir son vendredi de congé. Je lui ai demandé pourquoi et il m'a dit que sa maman était décédée", a raconté l'entraîneur écossais, aujourd'hui retraité. "Vous êtes tétanisé. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je lui ai dit d'y aller. À partir de ce moment, si un joueur me demande un congé, je lui dis oui et je lui demande si je peux l'aider. Pour Ronaldo, je savais que c'était important d'être là-bas", a-t-il ensuite détaillé.

Avant de rappeler sa position sur de telles situations. "Il y a certaines choses qui sont plus grandes qu'un club de football. La famille en est une, sans hésitation. Vous ne devriez jamais placer votre club avant votre famille", a répliqué l'ancien entraîneur.