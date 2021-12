Antonio Cassano peut se vanter d'avoir eu une belle carrière. L'attaquant international italien est passé, entre autre, par le Real Madrid, l'Inter et l'AC Milan.

Aujourd'hui âgé de 39 ans, il a rangé les crampons et joue à présent un rôle de consultant. À la retraite depuis 2017, Cassano fait des apparitions sur Bovo TV, le programme Twitch de son ex-équipier Christian Vieri.

C'est lors d'un de ses passages que Cassano va livrer une anecdote surprenante. Alors que Cristiano Ronaldo était toujours un joueur de la Juventus, Cassano fait une comparaison peut flatteuse entre le Ronaldo brésilien et la star portugaise. Selon l’ex-joueur de la Nazionale, Ronaldo se serait alors procuré son numéro de téléphone pour le contacter directement sur WhatsApp. "J’ai demandé à Gigi (Buffon) comment il avait eu mon numéro, il m’a confirmé qu’il l’avait donné à l’attaché de presse qui l’a transmis à Cristiano", raconte l'ancien joueur.

"Cristiano m’a écrit sur WhastApp pour demander plus de respect pour tout ce qu’il a gagné et tous les buts qu’il a marqués. Il m’a dit qu’il avait inscrit 750 buts et moi 150." De manière très calme, l'ancien international a répondu en taclant le quintuple Ballon d'Or. "Cher Cristiano, je te dis une chose : tu as tout, alors soit plus calme et détendu. Prends exemple sur Messi qui se moque de ce que les gens pensent de lui."

L'histoire ne dit pas si Ronaldo lui a répondu après cela.