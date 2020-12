Cristiano Ronaldo reçoit le Golden Foot Award et laisse une empreinte dans une rue de Monaco (vidéo)

Cristiano Ronaldo a reçu le Golden Foot Award lundi à Monaco. L'attaquant portugais de la Juventus, âgé de 35 ans, succède au Croate Luka Modric au palmarès de ce trophée décerné depuis 2003 à un joueur de plus de 28 ans ayant accompli une brillante carrière.

Au palmarès du Golden Foot Award, on trouve les noms de Roberto Baggio, Pavel Nedved, Andrei Shevchenko, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Ryan Giggs, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba, Andrés Iniesta, Samuel Eto'o, Gianluigi Buffon, Iker Casillas et Edinson Cavani. Comme ses prédécesseurs, Cristiano Ronaldo a laissé son empreinte sur la Promenade des Champions de Monte Carlo, l'équivalent du Walk of Fame pour les footballeurs.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 21 décembre ?

Une nouvelle souche de coronavirus détectée dans plusieurs pays: que sait-on?