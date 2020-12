Cristiano Ronaldo s'est exprimé via ses différents réseaux sociaux pour faire part de sa frustration concernant la situation de la Juventus.

La Juventus a conclu son année 2020 par une lourde défaite (0-3) face à la Fiorentina pour le compte de la 14e journée de Serie A mardi. Au classement, la Vieille Dame est 6e avec 24 points, à 10 unités de l'AC Milan.

Une situation qui ne fait pas rire Cristiano Ronaldo. "Avec une performance médiocre mardi et un résultat loin d'être acceptable, nous avons clôturé nos matchs prévus pour 2020, une année spéciale à bien des égards. Des stades vides, des protocoles Covid, des matchs reportés, de longs arrêts et un calendrier serré. Mais ce n'est pas une excuse pour quoi que ce soit. Nous savons que nous devons donner plus de nous-mêmes, pour mieux jouer et gagner de manière plus cohérente", s'est exprimé le Portugais via ses différents réseaux sociaux.

"Nous sommes la Juventus! Et nous ne pouvons tout simplement accepter rien de moins que l'excellence sur le terrain. J'espère que ce court arrêt pourra nous aider à revenir plus forts et plus unis que jamais, car la saison est encore loin d'être terminée et au final nous croyons que nous allons, une fois de plus, faire la fête avec nos tifosi", a conclu le buteur au 12 réalisations cette saison.