Ex-coéquipiers à la Juventus Turin, Gianluigi Buffon et Cristiano Ronaldo ont notamment remporté le championnat d'Italie ensemble en 2020. Repartis chacun dans un de leur ancien club, à Parme pour l'italien et à Manchester United pour le portugais, leurs carrières se poursuivent séparement.



Interviewé par la chaîne TUDN, le gardien emblématique de la Vieille Dame a cependant égratigné son ancien attaquant. "J'ai travaillé avec Cristiano Ronaldo pendant deux ans, et nous l'avons bien fait ensemble, mais je pense que la Juventus a perdu cet ADN d'être une équipe."



Le champion du Monde 2006 estime que l'influence du quintuple Ballon d'Or aurait déréglé la machine Juventus : "Nous avons atteint la finale de la Ligue des champions en 2017 parce que nous étions une équipe pleine d'expérience, mais surtout parce que nous étions unis. Il y avait cette compétition pour les places au sein du groupe qui était très forte. Nous avons perdu ça avec Ronaldo."



Pas sûr que cette remarque soit au goût de la star portugaise.