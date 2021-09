D'équipiers à adversaires: les belles images des retrouvailles entre Lukaku et De Bruyne en Angleterre (photos)

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku se retrouvent sur un terrain de Premier League. Les deux hommes s'affrontent en Angleterre lors de l'affiche du weekend entre Chelsea et Manchester City, dans un remake de la dernière finale de la dernière Ligue des Champions.

Le respect entre De Bruyne et Lukaku est bien connu. Les deux Diables Rouges sont devenus amis et ont connu une bonne relation lorsqu'ils évoluaient tous les deux, sans réussir, du côté de Chelsea. Ce samedi, ils étaient heureux de se revoir dans le championnat, ont échangé quelques sourires, des mots et une franche poignée de main. L'image de ce moment est assez géniale.

Le respect, ça s'entretient !