Joueur du Barça de 2008 à 2016, Dani Alves n'a pas digéré son départ. Le Brésilien a d'ailleurs pris la liberté de tacler sévèrement son ancien employeur, qui vit une période difficile.

Le FC Barcelone vit des moments difficiles. Ce n'est un secret pour personne, le club catalan a bien du mal à se stabiliser. Il y a encore quelques jours, ils perdaient même leur président, Josep Maria Bartomeu, devenu indésirable et qui a finalement démissionné.

Une nouvelle qui ne semble pas vraiment toucher Dani Alves. Le défenseur brésilien, qui a évolué au club entre 2008 et 2016, n'a pas été tendre avec son ancien employeur. Interrogé par la RAC1, il est revenu sur les circonstances de son départ. Et il n'a pas hésité à s'en prendre ouvertement au club. "Ils m’ont laissé partir sans me parler, mais quand ils se sont retrouvés sans moyens pour recruter, ils ont couru après moi pour me proposer une prolongation", annonce le joueur, passé par le PSG, la Juventus et Sao Paulo après sa carrière catalane. "J’ai pris ça comme un manque de respect. S’ils m’avaient traité comme je le méritais, je serais toujours au Barça aujourd’hui. J’ai proposé de revenir au Barça. Je serais revenu libre, mais ils n’ont pas eu les couilles de reconnaître qu’ils s’étaient trompés".

Selon lui, le FC Barcelone a changé de cap. Et pas dans le bon sens. "Le FC Barcelone est en train de changer de philosophie de club, c’est normal qu’il ait des problèmes. Pour moi, il a perdu de son identité et maintenant il va devoir affronter un long processus pour la récupérer. Je crois que le Barça ne veut être qu’un club commercial et ne fait que des affaires. Acheter et vendre. Quand vous faites ça, vous perdez votre identité. Je crois que c’est le problème du Barça", a-t-il déclaré.

Il a ensuite utilisé une comparaison pour le moins explicite. "Je ne suis pas quelqu’un qui lance des piques, mais je pense que la gestion du club a été de se prostituer. Peut-être que le président était mal conseillé, je ne dis pas que c’était uniquement la faute de Josep Maria Bartomeu", a conclu le défenseur. Voilà qui risque de faire réagir...

