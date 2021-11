Pour revenir au Barça, ce joueur va accepter un salaire de... 4€ par mois

C'est un contrat légendaire, tant il est inattendu, que pourrait signer Dani Alves pour son retour au FC Barcelone. Le joueur brésilien de 38 ans, libre de tout contrat, va revenir dans son ancien club, où il a écrit sa légende, en signant un contrat incroyable.

En effet, selon Sport et AS, le joueur a accepté de ne gagner... qu'un euro par semaine. Soit 4€ par mois. Et donc 48€ par an. Le contrat serait tellement faible que la Liga va l'étudier de près, envisageant de bloquer le transfert par suspicion d'un autre accord dissimulé, alors que des questions légales se posent aussi sur un tel montant. Mais selon AS, le joueur est bien prêt à jouer "presque gratuitement" pour le club catalan, où il a déjà disputé 391 matchs lors de son premier passage.

Xavi aurait donné son feu vert et les deux hommes vont bientôt se rencontrer pour en discuter.