L'ex-international italien Daniele De Rossi, champion du monde 2006 et vice-champion d'Europe 2012, rejoint l'encadrement de la Nazionale pour travailler aux côtés du sélectionneur Roberto Mancini jusqu'à la fin de l'Euro (11 juin-11 juillet).

L'ex-milieu légendaire de la Roma rejoindra les autres collaborateurs habituels de Mancini (Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari et Fausto Salsano) "pour débuter une nouvelle aventure, cette fois sur le banc", a annoncé la Fédération.

De Rossi (117 sélections en équipe d'Italie) a pris sa retraite sportive en janvier 2020, après une brève expérience de quelques mois en Argentine avec le club de Boca Juniors. Depuis quelques mois, il suit la formation pour devenir entraîneur et son nom a déjà été évoqué plusieurs fois lors de changements d'entraîneurs en Serie A.

Il débutera dans l'encadrement de Mancini à partir de la semaine prochaine, pour la préparation des matches qualificatifs au Mondial-2022 contre l'Irlande du Nord (25 mars), la Bulgarie (28 mars) et la Lituanie (31 mars).

"C'est une fierté de commencer cette nouvelle carrière avec la Nazionale. J'ai hâte de commencer, je le ferai avec enthousiasme, en sachant que je ne suis qu'au début", a commenté De Rossi, 37 ans, cité dans le communiqué de la Fédération.

Le Romain avait fait ses débuts en équipe d'Italie en septembre 2004, avec un but dès sa première sélection contre la Norvège. Il a vécu ses dernières sélections en novembre 2017 lors des barrages qualificatifs pour le Mondial 2018, perdus contre la Suède.

Il a disputé trois Coupes du monde et trois Championnats d'Europe et est le quatrième joueur le plus capé de l'histoire de la Nazionale derrière Gianluigi Buffon (176), Fabio Cannavaro (136) et Paolo Maldini (126).