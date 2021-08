Danny Ings a visiblement trouvé un moyen de se faire connaître et apprécier de ses nouveaux supporters. Le joueur anglais a signé à Aston Villa le 4 août dernier et a déjà inscrit son premier but, ce samedi, face à Newcastle. Et quel but !

Tout part d'une touche longue. Le ballon est alors dévié de la tête par un coéquipier et arrive chez Ings qui va réussir un ciseau parfaitement exécuté. Résultat: l'un des buts du weekend, voire déjà de la saison en Angleterre. Une merveille !