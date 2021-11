Après 13 ans de bons et loyaux services au Bayern Munich, David Alaba a rejoint le Real Madrid cet été. L'Autrichien s'est très vite adapté à son nouveau club et sa nouvelle ville, selon ses propres paroles. Il parle même déjà espagnol.

"Le Bayern Munich est l'un des plus grands clubs du monde, tout comme le Real Madrid", déclare Alaba dont les propos sont repris par le journal allemand Bild. "Toutefois, tout est un peu plus grand ici au Real, sans être irrespectueux envers le Bayern", ajoute-t-il en racontant que dès son premier jour à Madrid, il a "ressenti cette aura et cette atmosphère particulière".

Le défenseur, qui a marqué son premier but pour le Real lors de la victoire 2-1 contre le FC Barcelona pendant le Clasico la semaine dernière, dit ne garder que les bons souvenirs de son ancien club. "La seule chose qui reste, ce sont des pensées positives à cent pour cent après 13 ans. Je suis incroyablement reconnaissant à ce club pour ce qu'ils m'ont donné." Alaba faisait partie de l'équipe professionnelle du Bayern depuis 2010