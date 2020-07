David Silva fait ses adieux à Manchester City... dans un stade vide: l'hommage étonnant rendu à la star espagnole (vidéo)

L'Espagnol David Silva s'est dit "très ému" après avoir disputé dimanche son dernier match de Premier League avec Manchester City, au terme de dix saisons passées en Angleterre, lors du succès des Skyblues face à Norwich (5-0).

Le meneur de jeu de 34 ans a été longuement félicité par ses coéquipiers au moment de sa sortie du terrain en fin de match, son 309e et dernier en championnat. "Je suis très ému car cela fait dix ans que je joue avec eux", a expliqué Silva, qui s'est dit chanceux d'avoir vécu "beaucoup de bons moments" depuis son arrivée en 2010 en provenance de Valence.



L'international espagnol (125 sélections), champion du monde en 2010 et champion d'Europe en 2008 et 2012, a remporté 4 titres de champion d'Angleterre, 2 FA Cup, 5 League Cup et 3 Community Shield avec Manchester City. "Je ne pouvais pas imaginer quand je suis arrivé ici que nous allions gagner autant de titres" a ajouté Silva, qui a disputé 27 matches de Premier League cette saison, pour six buts marqués. Seule la Ligue des Champions échappe encore à David Silva qui "espère pouvoir la remporter cette saison".



Manchester City jouera le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions le 7 août contre le Real Madrid, avec l'avantage d'avoir remporté le match aller (2-1) en Espagne. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a admis dimanche que Sergio Agüero ne sera probablement pas apte pour disputer cette rencontre. "Je ne pense pas que ce sera possible", a admis l'espagnol.



L'attaquant argentin est indisponible depuis le 22 juin en raison d'une blessure à un genou qui a nécessité une opération à Barcelone. En début de semaine, Guardiola avait fait naître l'espoir d'un retour d'Agüero pour le choc contre le nouveau champion d'Espagne mais la donne semble avoir changé.