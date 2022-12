De l'espoir pour Eden Hazard au Real? Son entraîneur donne de ses nouvelles avant la reprise de la saison

L'entraineur du Real Madrid Carlo Ancelotti est apparu aujourd'hui en conférence de presse avec la rencontre de Liga entre son équipe et Valladolid. Il a évoque de très nombreux points, y compris le cas Eden Hazard.

L'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a vu revenir un Eden Hazard "meilleur qu'avant la Coupe du monde".

"Je le vois bien", a déclaré Ancelotti jeudi en conférence de presse. "Il s'est bien entraîné et est meilleur qu'avant la Coupe du monde. Il a bien travaillé pendant cette période et avec tous les matchs que nous avons, nous devons utiliser toute l'équipe. Il fait partie des joueurs qui joueront le plus durant la seconde moitié de la compétition."

De quoi espérer voir Eden sur le terrain rapidement et pourquoi pas dès mardi 21h sur Club RTL lors de la rencontre de Coupe du Roi entre Cacereno et le Real Madrid.