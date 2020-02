De l'or pour une saison historique: un trophée très particulier pourrait être offert à Liverpool (photos)

Liverpool va-t-il réussir l'exploit de vivre une saison complète de Premier League sans la moindre défaite ? Le groupe de Jurgen Klopp est bien parti pour le faire. Un accomplissement qui pourrait permettre aux Reds de recevoir un trophée tout à fait particulier.

26 matchs, 25 victoires, un nul et aucune défaite. Le parcours de Liverpool en Premier League est absolument saisissant. Le club possède 76 unités, 25 de plus que Manchester City, deuxième au classement. Les Reds sont quasiment assurés d'être champions, une première en 20 ans. Mais le club est surtout en mesure de devenir le deuxième club anglais de l'histoire à terminer une saison sans concéder la moindre défaite.

Un exploit réalisé jusqu'ici par Arsenal, en 2004. Un scénario qui pousse la Premier League a envisagé la production d'un nouveau trophée en or. Ce trophée, plus petit que l'original, est offert aux clubs invaincus pendant tout un championnat. Il comprend le bilan de la saison (victoires, nuls, défaites) sur sa base et n'a été donné qu'aux Gunners champions il y a 16 ans.

Selon le Daily Mail, les discussions ont débuté entre le club et les organisateurs du championnat pour savoir si un tel trophée intéresserait les Reds. Nul doute qu'il s'agirait là d'un bel élément à ajouter à la vitrine de trophées ! Pour l'obtenir, il faudra d'abord tenir la cadence jusqu'au mois de mai.