De retour après 3 mois de blessure, Timothy Castagne marque un superbe but après seulement 20 minutes (vidéo)

Son dernier match datait du 18 décembre, Timothy Castagne était de retour sur un terrain de football après trois mois d'absence ce dimanche après-midi contre Brentford.

Le Diable Rouge va faire son retour en beauté en ouvrant le score d'une superbe frappe en pleine lucarne à l'entrée du rectangle.

Un but qui a même bien fait rire son coéquipier en club et chez les Diables, Youri Tielemans. Dans les derniers instants de la vidéos, on peut apercevoir que les deux hommes échangent des mots qui font beaucoup rire l'ancien anderlechtois.

Leicester s'est finalement imposé 2-1 contre Brentford et occupe la 10e place de Premier League.