Un petit air d'Arjen Robben: le très joli but inscrit par Leroy Sané pour son retour (vidéo)

Le Bayern Münich est en train de s'amuser, à domicile, face à Francfort. Les Bavarois déroulent grâce, notamment, à un but absolument génial de Leroy Sané. Le joueur allemand, de retour de blessure, a inscrit le quatrième but des siens après 72 minutes. Il s'agit de son deuxième but de la saison, lui qui revient tout juste de blessure.

Rentré dans l'axe, Sané a placé une frappe enroulée parfaite dans les filets. Un but qui fait beaucoup penser à ce qu'avait l'habitude de faire un certain Arjen Robben, légende du club bavarois.



