Décès de Beckenbauer: les Munichois rendent hommage à leur "Kaiser"

"En 1990, quand il devient champion du monde comme sélectionneur, lorsqu'il marchait seul, ces secondes, ces minutes, ce sont mes souvenirs d'enfance de Beckenbauer. C'est ce dont je peux me souvenir de mon enfance", explique Bogdan Piecuch, supporter du Bayern de 45 ans, devant le siège du club.

"Sans lui, il n'y aurait pas le Bayern. On a du mal à s'imaginer le Bayern sans Beckenbauer. Evidemment que le Bayern continuera sans Beckenbauer, mais ce sera un peu différent", ajoute-t-il.

Un bouquet de fleurs et une bougie ont été déposés à l'entrée du club, que le champion, mort dimanche à 78 ans, a contribué à élever au rang de puissance sur la planète foot, comme joueur aux côtés de Gerd Müller et Sepp Maier dans les années 1960 et 1970, puis comme dirigeant aux côtés de Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge dans les années 1990 et 2000.