Bernard Tapie est décédé ce matin. L'ancien président de l'Olympique de Marseille luttait depuis 2017 contre un cancer. L'OM lui a adressé un vibrant hommage ce matin à l'annonce de son décès.

Ancien directeur d'une équipe cycliste, ancien président de l'OM, Tapie était connu de tous dans le monde du sport français. Ils sont très nombreux, clubs ou personnalités, à rendre hommage à l'in des plus grands présidents de l'histoire du foot français.

Kylian Mbappé a adressé un message sobre mais sincère en adressant "toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches".

Mohamed Bouhasfi, anciennement journaliste RMC passé chez France Télévision, se dit "profondément triste" et qualifie Tapie d'homme "engagé, courageux" et parle de lui comme "un combattant".

Président du club rival de l'Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas a rendu un vibrant hommage à Bernard Tapie, de qui il était très proche. "Tu nous manques beaucoup Bernard. Avec ta disparition, c’est un pan entier du football français qui s’éteint. Ta passion était un phare. Tu as montré la voie à bon nombre d’entre nous et sans toi, rien ne serait comme aujourd’hui, y compris pour l’Olympique Lyonnais" écrit JM Aulas sur Twitter.

Dans l'Hexagone, de nombreux clubs français ont rendu hommage à Tapie. De Bordeaux au PSG en passant par Lyon ; tous les clubs, amis ou rivaux, ont partagé leurs condoléances. Le PSG "apporte son soutien et sa solidarité", l'OL "partage la tristesse" des supporters et de la famille, le club de Bordeaux, qui entretient une rivalité historique avec l'OM, parle de Tapie comme leur "plus bel adversaire".

"C'était un personnage hors du commun", a déclaré de son côté Bernard Hinault à l'AFP. L'ancien coureur français a remporté son cinquième Tour de France lorsqu'il était dans l'équipe La Vie Claire, alors dirigée par Tapie.

Franck McCourt, actuel propriétaire américain de l'Olympique de Marseille, a lui aussi rendu hommage à son prédécesseur : "Je tiens à rendre hommage à Bernard Tapie, un homme au courage remarquable et à la vitalité impressionnante, dont la présidence aura marqué l'histoire de l'OM, inscrivant le club dans la légende européenne. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches".