Décès de Gerry Marsden, chanteur de "You'll never walk alone"

Gerry Marsden, leader du "groupe Gerry And The Pacemakers" dans les années 60, montre sa médaille de l'Ordre de l'Empire britannique, le 12 décembre 2003 à LondresMATTHEW FEARN

Gerry Marsden, le chanteur qui avait popularisé "You'll never walk alone", devenu l'hymne du club de Liverpool, est décédé dimanche à l'âge de 78 ans, ont annoncé les médias anglais.

"C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Gerry Marsden", ont réagi les Reds sur leur compte Twitter. "Les mots de Gerry resteront à jamais gravés dans notre mémoire. Vous ne marcherez jamais seul".

Né à Liverpool, Marsden était le leader du groupe Gerry And The Pacemakers dans les années 60 et avait repris "You'll never walk alone", écrit à l'origine par les compositeurs américains Rogers et Hammerstein pour la comédie musicale Carousel en 1945.

La version de Gerry And The Pacemakers avait été adoptée par les fans de Liverpool à partir de 1963 et était devenue l'un des hymnes les plus célèbres du football. D'autres clubs comme le Celtic, Feyenoord ou Dortmund l'ont également choisi

L'ex-Beatles Paul McCartney, qui a côtoyé Marsden et son groupe dans les années 60 à Liverpool, a rendu hommage au chanteur sur son compte Twitter. "Gerry était un pote de nos débuts à Liverpool. Lui et son groupe étaient nos plus grands rivaux sur la scène locale".

"Ses interprétations inoubliables de +You'll Never Walk Alone+ et +Ferry Cross the Mersey+ (NDLR: un autre tube de Marsden) restent dans le cœur de beaucoup de gens comme les souvenirs d'une époque joyeuse de la musique britannique", a-t-il ajouté.

Marsden avait réenregistré le morceau devenu hymne des Reds en avril 2020 en hommage au Service national de santé britannique pendant la pandémie de coronavirus.