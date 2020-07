Décès de l'ancien international anglais Jack Charlton, champion du monde en 1966

Jack Charlton, champion du monde avec l'Angleterre en 1966 et légende du club de Leeds, est décédé samedi des suites d'une longue maladie à l'âge de 85 ans. Charlton est le grand frère de Bobby Charlton, la légende de Manchester United.

Pur produit du centre de formation de Leeds United, Jack Charlton y jouera durant l'ensemble de sa carrière entre 1953 et 1972. Surnommé 'Big Jack' pour sa taille (1m91), il a joué 773 matches et inscrit 95 buts pour Leeds. Avec le club anglais, il remporte la Coupe de la Ligue en 1968 puis le titre de champion d'Angleterre en 1969.

Il terminera sa carrière par une victoire en Coupe d'Angleterre en 1972, un an après avoir soulevé le Coupe des villes de foires, l'ancêtre de la Coupe UEFA. Charlton compte également 35 sélections en équipe nationale anglaise avec qui il a remporté la coupe du monde en 1966 en Angleterre aux côtés de son petit frère Bobby.

Après sa carrière de joueur, il s'est lancé dans une carrière d'entraîneur à Middlesbrough (1973-1977 et 1984), Sheffield Wednesday (1977-1983), Newcastle (1984-1985) et l'équipe nationale d'Irlande (1986-1995) qu'il qualifia pour l'Euro 1988 et le Mondial 1990 et 1994.

Ces derniers mois, il souffrait de lymphomes, un cancer du système immunitaire. "Ce qu'il a apporté au football et à Leeds ne sera jamais oublié. Ses records à Leeds ne seront probablement jamais battus. Nos pensées vont à sa famille et ses proches en ces temps douloureux", a communiqué Leeds.