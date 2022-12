Décès de Pelé: la réaction de Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a exprimé vendredi ses condoléances à son homologue brésilien pour le décès la veille de Pelé, un "homme remarquable" et "illustre fils du peuple brésilien", a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

"Grâce à son talent, ses compétences uniques, son beau jeu fascinant, le football est devenu le jeu préféré de millions de personnes dans le monde entier, y compris en Russie", a souligné M. Poutine dans un télégramme de condoléances adressé au président sortant Jair Bolsonaro.

"J'ai eu le bonheur de communiquer en personne avec cet homme remarquable et je garderai pour toujours les meilleurs souvenirs de lui", a ajouté le maître du Kremlin.

Triple champion du monde et considéré comme le plus grand joueur de football de l'histoire, Pelé est mort jeudi à l'âge de 82 ans à l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo, où il avait été admis pour traiter un cancer du côlon