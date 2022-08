C'est un but qui a fait le tour du Monde ce week-end. Le capitaine de Guingamp Jérémy Livolant (L2) a inscrit le but décisif de la rencontre à Laval (1-2) d'une magnifique demi-volée envoyée d'une quarantaine de mètres. Un boulet de canon complètement imparable pour le portier. On tient peut-être un des buts de la saison alors que nous ne sommes que début août.