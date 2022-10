Départ en vue? Cristiano Ronaldo pourrait quitter Manchester et... l'Europe dès cet hiver

Le début de saison de Cristiano Ronaldo à Manchester United relève presque du cauchemar pour le Portugais. Très peu utilisé par son entraîneur avec qui le courant ne semble pas passer du tout, le quintuple Ballon d'Or se retrouve régulièrement à cirer le banc de touche.

Après avoir tout fait pour quitter son club cet été, la tension est resté palpable entre CR7 et son club. La situation actuelle est même tendue à son maximum, le natif de Madère étant écarté de l'équipe première du club pour avoir refusé de monter au jeu contre Tottenham.

Selon nos confrères du journal espagnol AS, le Portugais pourrait quitter Manchester cet hiver et se serait même résigné à quitter l'Europe. Selon le quotidien, Ronaldo et son entourage commencent à admettre que l'avenir du joueur n'est peut-être plus dans un championnat européen. Il pourrait rejoindre une ligue moins compétitive, comme la MLS où de nombreux grands joueurs sont déjà aller terminer leur carrière.

AS ajoute que Manchester United est même prêt à laisser partir son joueur sans demander d'indemnité.