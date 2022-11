Derniers mots avant le combat: le discours de Messi avant la finale de la Copa America dévoilé (vidéo)

Lionel Messi et l'Argentine ont mis fin à une attente de 28 ans en remportant la Copa Amercia le 11 juillet dernier. C'est le premier trophée remporté par l'Albiceleste depuis 1993 et forcément, le premier pour le septuple Ballon d'Or avec son pays.

Avant cela, Messi et ses coéquipiers avaient perdu quatre finales : Coupe du monde 2014, Copa America 2007, 2015 et 2016.

Au coup de sifflet final, le lutin de Rosario avait été porté en triomphe par ses équipiers.

Cet événement historique pour les Argentins, Netflix a décidé d'en faire un documentaire. Il sera publié ce jeudi et proposera une immersion dans le vestiaire avec des images inédites. La plate forme de streaming a d'ailleurs dévoilé un extrait de ce documentaire : le discours du capitaine avant le début de la finale remportée 0-1 contre le Brésil dans le stade du Maracana.

Dans un discours long et puissant, Messi harangue ses équipiers en les prenant par les sentiments.

"Je ne vais rien dire sur cette finale. Aujourd’hui, je veux juste vous remercier pour ces 45 jours ensemble. Un groupe incroyable s’est constitué. Un groupe magnifique. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir durant ces 45 jours où personne ne s’est plaint des voyages, de la nourriture, des hôtels, des terrains. 45 jours sans voir nos familles ! 45 jours !"

"El 'Dibu’ (Emiliano Martínez, ndlr) a été papa ! Il a été papa et il n’a pas encore pu voir sa fille! C’est la même chose pour ‘Chino’ (Lucas Martínez Quarta)! Pourquoi? Pour ce moment! Parce qu’on avait un objectif et on est tout proche de l’atteindre ! (…) Cette Copa devait se jouer en Argentine et Dieu a amené cette Copa ici! Ce sera encore plus beau. Alors soyons calmes et confiants. On va ramener cette Copa à la maison!"

Un discours qui aura eu son effet puisque les Argentins ont soulevé le trophée à la fin du match. Nul doute qu'à quelques jours du début de la Coupe du monde, les Argentins auront à cœur de remporter leur premier trophée mondial depuis 1986.