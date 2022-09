Des bulles, des bières et un parasol: ces supporters de Troyes suivent le match dans un jacuzzi au bord du terrain (vidéo)

L'ESTAC de Troyes a partagé l'enjeu, hier après-midi, contre Rennes. Une rencontre que deux supporters ont suivie dans des circonstances incroyables, puisqu'ils ont été aperçus dans un jacuzzi situé au bord du terrain, près d'un point de corner.

Les deux hommes étaient tranquillement installés, profitant de bulles et de verres de bière. Des images qui sont immédiatement devenues virales et qui font le bonheur des réseaux sociaux. Et des deux fans, évidemment, qui ont même eu droit à un petit parasol pour éviter l'insolation.

Cette offre, c'est le club qui l'a créé, désireux d'offrir des expériences inoubliables aux fans les plus motivés. C'est un carton.