Des crampes qui arrivent au pire moment: la demande en mariage émouvante d'un coureur qui sort d'un Iron Man (vidéo)

Pour pouvoir arriver au terme d'un Iron Man, il faut beaucoup d'entraînement. Et une belle équipe pour vous motiver. Ce coureur l'a bien compris et est arrivé au bout de l'épreuve, après 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied.

A bout de force, il a décidé de demander la main de sa compagne. Il se met alors à genou et s'effondre de douleur, victime de crampes dans les cuisses. Aidé par son entraîneur et le speaker de l'événement, le jeune homme a finalement pu faire sa demande à genou, obtenant une réponse favorable de sa future épouse.

Le dévouement résumé en une magnifique vidéo !