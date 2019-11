Des cris racistes font pleurer des joueurs su Shakhtar: l'un d'entre eux répond et prend un carton rouge (vidéo)

Taison, le milieu de terrain brésilien du Shakhtar Donetsk, a été exclu du terrain après avoir réagi aux insultes racistes venues des tribunes lors de la victoire 1-0 de son équipe sur le Dynamo Kiev, dimanche à Kharkiv en Ukraine. Le joueur de 31 ans a tendu son majeur en direction des supporters du Dynamo puis a shooté le ballon dans leur direction.

Le réseau Fare, qui surveille le racisme dans le football, a expliqué que l'arbitre a interrompu le match cinq minutes et a envoyé les équipes dans les vestiaires conformément au protocole en trois étapes de l'UEFA à la suite des comportements racistes pendant les matchs.

Lorsque les joueurs sont remontés sur le terrain, Taison a reçu un carton rouge, à la 82e minute, juste avant la reprise du jeu. "Le FC Shakhtar s'oppose catégoriquement à toute manifestation et forme de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance", a déclaré le club dans un communiqué. "Il n'y a aucune justification pour ceux qui insultent les autres en raison de la couleur de leur peau, de leurs croyances religieuses ou politiques. Ce genre de comportement est inacceptable dans tous les pays civilisés et championnats de football." "Nous condamnons ce genre de comportement du public, nous allons toujours exprimer notre soutien et protéger nos joueurs", ajoute le communiqué.

Shakthar est leader autoritaire du championnat avec 40 points en 14 matchs. Il compte douze points d'avance sur le 2e Zorya.