Donnarumma n'est pas le bienvenu à Milan: les fans l'ont démontré au travers d'une banderole (photo)

La situation autour de Gianluigi Donnarumma continue de faire jaser en Italie. Le gardien italien y jouait en effet encore la saison dernière, avant de rejoindre gratuitement le PSG cet été. Mais ce transfert gratuit reste en travers de la gorge des fans, qui estiment qu'il a lésé le club, qui lui avait jusqu'ici tout donné. Les relations entre les fans et le gardien, qui a toujours refusé de prolonger, sont donc très tendues.

Et à quelques heures d'un duel entre l'Italie et l'Espagne à Milan, en demi-finale de la Ligue des Nations, une banderole hostile a été dressée sur un pont. "Homme de merde, tu ne seras plus jamais le bienvenu à Milan", y lit-on. Pas idéal pour celui qui va devoir encore une fois se montrer prophète en son pays, alors qu'il a déjà été l'un des artisans du titre à l'Euro 2020.