140 groupes de supporters s'insurgent contre la Superligue européenne

Le projet d'une compétition fermée et très lucrative réservée aux plus grands clubs du continent est "impopulaire, illégitime et dangereux aux yeux de l'écrasante majorité des supporters", ont asséné mardi près de 140 groupes de supporters européens.

Serpent de mer du football européen, où les cadors cherchent à accroître leur part du gâteau financier, la "Superligue" a été relancée fin octobre par le président démissionnaire du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, selon qui le club catalan avait accepté de participer à un tel projet. "Il détruirait le modèle européen du sport, qui repose sur des principes communément acceptés tels que le mérite sportif, la promotion et la relégation, la qualification aux compétitions européennes grâce aux succès nationaux et la solidarité financière", dénoncent dans un communiqué 139 groupes de supporters de clubs ou d'associations nationales issus de 16 pays européens.

Ce projet "saperait également les fondements économiques du football européen, en concentrant encore plus de richesse et de pouvoir entre les mains d'une douzaine de clubs d'élite", créant un environnement "plus inégalitaire, moins compétitif et, en fin de compte, non durable", selon eux. Les supporters disent à l'inverse vouloir "rétablir l'équilibre concurrentiel dans les compétitions européennes", "protéger les ligues nationales" et les coupes, tout en répartissant les revenus de manière "plus équitable".

Le principe même d'une ligue fermée "supprime la magie de la coupe, brise le rêve de voir un jour jouer son club en Europe et va à l'encontre de l'esprit même du jeu", disent-ils. Le communiqué, initié par le réseau Football Supporters Europe (FSE), a été signé par des organisations nationales telle que Belgian Supporters en Belgique, l'ANS en France, Unsere Kurve en Allemagne, la FSA en Angleterre et la FASFE en Espagne.

Plus d'une centaine de groupes de supporters de clubs se sont joints à la démarche, parmi lesquels la Fédération des supporters de La Gantoise, Südkurve München au Bayern, Spirit of Shankly à Liverpool, le CUP au Paris SG, les Bad Gones de Lyon, Movimiento Ambar au Real Madrid, les Super Dragões du FC Porto ou encore 1907 ÜNIFEB à Fenerbahçe. L'idée d'une Superligue européenne représente une menace directe pour la Ligue des champions, compétition phare de l'UEFA.

Selon plusieurs médias européens, elle pourrait rassembler une quinzaine d'équipes des principaux championnats, avec des play-offs en fin de saison, sur le modèle des ligues nord-américaines. Outre le Barça, le Real Madrid et Manchester United sont régulièrement cités parmi les promoteurs du projet.