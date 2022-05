Trois personnes ont été blessées: Des hooligans attaquent des supporters de West Ham dans un bar de Londres (vidéo)

La police allemande a arrêté plus de 30 personnes avant le duel entre l'Eintracht Francfort et les Anglais de West Ham prévu ce jeudi soir dans le cadre des demi-finales retour de l'Europa League. Trois personnes ont été blessées, ont rapporté les autorités locales.



Un bar du centre-ville a été endommagé par des fans munis de battes de baseball et deux personnes ont dû être hospitalisées après des bagarres entre supporters dans le district de Sachsenhausen. Près de 5.000 Anglais sont attendus ce jeudi soir à Francfort alors que l'Eintracht a remporté l'aller 1-2 à West Ham la semaine dernière.