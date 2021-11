Une confusion qui fait mal: Edouard et Ferland Mendy furieux d'avoir vu leur visage dans des articles sur Benjamin Mendy (photos)

Benjamin Mendy, accusé de six viols et d'agression sexuelle, est actuellement en détention. Dans les médias français et anglais, des articles récents sur le sujet ont affiché le visage d'autres joueurs du même nom, qui se retrouvent dès lors associés à des faits graves. Ferland et Edouard Mendy sont donc sortis du bois pour dénoncer ces ratés.

Ce sont des ratés que les joueurs n'ont pas apprécié: Ferland et Edouard Mendy se sont retrouvés en couverture de certains articles français et anglais alors qu'ils parlaient de Benjamin Mendy. Benjamin qui est aujourd'hui en prison pour des accusations de viols et d'agression sexuelle.

S'ils ont le même nom, ils n'ont pas du tout le même visage. Le gardien de Chelsea et le défenseur du Real Madrid ont tous les deux dénoncés ces erreurs sur les réseaux sociaux, s'estimant victime d'une stigmatisation intolérable. "Triste de voir qu’en 2021, en France comme en Angleterre, pour certains les Noirs n’ont ni prénoms ni visages distincts. Ces ‘erreurs’ de photos paraissent anecdotiques, elles sont au contraire hautement symboliques. Ce n’est pourtant pas si compliqué de différencier deux visages, d’autant plus quand le maillot est d’une aide précieuse", a écrit Edouard.

Ferland Mendy a embrayé dans la foulée. "Merci Édouard Mendy ! Nous sommes en 2021 ! Stop. Ça prendra du temps, mais vous allez finir par nous respecter ! Que vous le vouliez ou non !", a écrit celui qui évolue aujourd'hui au Real Madrid.